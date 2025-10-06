Uppgifter: West Ham vill värva från Real Madrid

West Ham går tungt i Premier League.

Londonklubben vill därför värva från Real Madrid.

Man uppges vilja plocka in den unge brassen Endrick på lån.

Foto: Bildbyrån

West Ham United har haft en jobbig säsongsinledning och nyligen så valde man även att sparka Graham Potter, han har ersatts av Nuno Espírito Santo.

Det verkar dock inte bara vara på ledarsidan som man vill förändra och förstärka.

Fichajes rapporterar nämligen om att Londonklubben vill värva från den spanska storklubben Real Madrid.

Enligt uppgifterna så ska West Ham vara intresserade av att plocka den unge brassen Endrick på lån från den spanska jätten, dock väntas man få konkurrens.

Även La Liga-klubbarna Valencia och Real Sociedad uppges vara intresserade av att plocka in 19-åringen på lån i kommande transferfönster.

Den unge brassen som har kontrakt med Real Madrid fram till sommaren 2030 har än så länge den här säsongen inte gjort något framträdanden i den spanska storklubben. Det har även nyligen rapporterats att Real Madrid planerar att låna ut honom.

