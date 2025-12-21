Uppgifter: West Ham vill värva Jörgen Strand Larsen
West Ham United ska enligt uppgifter vilja värva Jörgen Strand Larsen från Wolverhampton i vinterfönstret.
Anfallaren kan bli aktuell som ersättare för Niclas Füllkrug.
Jörgen Strand Larsen, 25, värvades permanent till Wolverhampton sommaren 2024 efter en lyckad lånesäsong där han noterades för 14 mål och fyra assist på 35 matcher. Trots kontraktsförlängning i september kan norrmannen nu lämna klubben i vinter.
The Athletic uppger att West Ham United har uttryckt intresse för Strand Larsen, som kan bli aktuell som ersättare för Niclas Füllkrug, som väntas lånas ut till Milan. Förfrågningarna är i ett tidigt skede, och flera klubbar ska enligt uppgifter också vara intresserade.
Anfallarens kontrakt med Wolverhampton sträcker sig till 2029, med option på ytterligare ett år.
