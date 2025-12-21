Uppgifter: West Ham vill värva Jörgen Strand Larsen

West Ham United ska enligt uppgifter vilja värva Jörgen Strand Larsen från Wolverhampton i vinterfönstret.

Anfallaren kan bli aktuell som ersättare för Niclas Füllkrug.

Foto: Bildbyrån

Jörgen Strand Larsen, 25, värvades permanent till Wolverhampton sommaren 2024 efter en lyckad lånesäsong där han noterades för 14 mål och fyra assist på 35 matcher. Trots kontraktsförlängning i september kan norrmannen nu lämna klubben i vinter.

The Athletic uppger att West Ham United har uttryckt intresse för Strand Larsen, som kan bli aktuell som ersättare för Niclas Füllkrug, som väntas lånas ut till Milan. Förfrågningarna är i ett tidigt skede, och flera klubbar ska enligt uppgifter också vara intresserade.



Anfallarens kontrakt med Wolverhampton sträcker sig till 2029, med option på ytterligare ett år.





