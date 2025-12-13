Uppgifter: West Ham vill värva Josh Sargent

West Ham vill stärka upp offensiven.

Londonklubben uppges ha Norwichs Josh Sargent på sin önskelista.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Alamy

West Ham United har haft en tuff säsong i Premier League hittills. Klubben ligger på en 18:e plats efter 15 spelade matcher. Enligt tidigare uppgifter ska deras nuvarande forward Niclas Füllkrug vara öppen för att lämna. Det innebär att ”Hammers” behöver hitta en ersättare på offensiven.

Enligt The Sun har West Ham hittat en potentiell ersättare till tysken. Klubben ska vara intresserat av Norwich-anfallaren Josh Sargent. Amerikanen uppges vara värd drygt 15 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 188 miljoner kronor.

Josh Sargent har gjort sex mål och tre assist på 20 matcher för Norwich den här säsongen.