Uppgifter: Wharton närmar sig Liverpool – meddelat tillgänglighet

Adam Wharton jagas av flera storklubbar i Europa.

Nu ser mittfältaren ut att närma sig Liverpool.

Detta enligt transferjournalisten Nicolò Schira.

Foto: Bildbyrån

Crystal Palace-stjärnan Adam Wharton har fortsatt att imponera den här säsongen och detta har medfört allt mer intresse för honom.

Det har ryktats om intresse från Real Madrid, Manchester United, Manchester City och Liverpool. De sistnämnda ser nu ut att ligga bäst till i dragkampen om 21-åringen.

Transferjournalisten Nicolo Schira rapporterar nu att en flytt för Wharton till Liverpool börjar komma närma.

Mittfältaren ska, enligt uppgifterna, ha meddelat sin tillgänglighet att skriva på för Liverpool och blir det en övergång verkar det röra sig om ett femårskontrakt för mittfältaren.

Huruvida något kan hända redan nu i vinter, eller om det först blir till sommaren, framgår inte av uppgifterna.

Wharton som har kontrakt med Crystal Palace fram till sommaren 2029 står den här säsongen noterad för två assist på 21 matcher i Premier League.