Uppgifter: Wharton på Real Madrids önskelista

Crystal Palace-mittfältaren Adam Wharton är eftertraktad.

Engelsmannen finns på Real Madrids önskelista.

Detta enligt spanska AS.

Foto: Alamy

Crystal Palace går starkt den här säsongen i Premier League. Londonklubben ligger på tolv poäng efter sju omgångar den här säsongen.

Nu uppges lagets mittfältare Adam Wharton vara eftertraktad. Enligt spanska AS är det Real Madrid som ser 21-åringen som högsta prioritet till nästa sommar. Tränaren Xabi Alonso ska vara på jakt efter en central mittfältare och där Wharton toppar listan.

Enligt AS kommer Crystal Palace kräva runt 80 miljoner euro (878 miljoner kronor).

Whartons kontrakt med Crystal Palace löper ut sommaren 2029.