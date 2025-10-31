Uppgifter: Wijk lämnar Häcken – med stort intresse

Hanna Wijk kommer inte att spela vidare i Häcken efter årets säsong.

Det uppger sajten Soccerdonna – som skriver att ytterbacken har stort intresse från både WSL och NWSL.

Hanna Wijk, 21, har spelat för BK Häcken sedan år 2020 och gjort över 100 matcher för klubben.

Efter säsongen ser dock ytterbacken, vars kontrakt är utgående, ut att lämna Göteborgsklubben. Det uppger sajten Soccerdonna, som riktar in sig på damfotboll.

Vidare ska det även finnas intresse från klubbar i engelska Women’s Super League men även amerikanska National Women’s Soccer League.

Hanna Wijk har varit så gott som given i Mak Linds startelva som går mot SM-guld och står noterad för 17 U23-landskamper samt en A-landskamp.