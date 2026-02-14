Uppgifter: Wolff Eikrem går till KFUM Oslo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Magnus Wolff Eikrem, 35, fortsätter karriären.
Enligt uppgifter från NRK kommer han fortsätta i Norge.
Efter många år i Molde gick Magnus Wolff Eikrem och klubben skilda vägar efter fjolårets säsong.
Enligt uppgifter från NRK kommer 35-åringe inte sluta. NRK rapporterat att karriären fortsätter inom Norge.
Den tidigare MFF-spelaren uppges sätta sig på flyget till Marbella för att skriva på ett tvåårigt avtal med KFUM Oslo, enligt uppgifterna.
Eikrem gjorde totalt 59 mål och 79 assist på 259 matcher för Molde.
Den här artikeln handlar om: