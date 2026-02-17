Uppgifter: Xabi Alonso har nobbat erbjudande

Xabi Alonso står utan tränaruppdrag.

Spanjoren har redan tackat nej till att ta över Marseille.

Det rapporterar RMC Sport.

Foto: Bildbyrån

Året hann knappt börja innan Real Madrid meddelade att huvudtränaren Xabi Alonso sparkats. I februari står spanjoren utan något tränaruppdrag –men klubbar ska ha hört sig för.

Enligt RMC Sport har Olympique Marseille frågat om Alonso kan ta över efter att den förre tränaren Roberto De Zerbi entledigats. 44-åringen ska däremot ha tackat nej då han inte lockats av instabiliteten i den franska klubben.

Den tidigare Rennes-tränaren Habib Beye har uppgetts vara en huvudkandidat till Marseille-jobbet.

Marseille är fyra i Ligue 1.