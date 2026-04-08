Uppgifter: Xabi Alonso redo för nytt jobb

I januari sparkade Real Madrid huvudtränaren Xabi Alonso. Sedan dess har spanjoren inte haft något tränarjobb.

Enligt Talksport är Alonso redo att återgå till tränaryrket samtidigt som han kopplas ihop med två giganter i Premier League.

Både Liverpool och Manchester City sägs vara möjliga destinationer för Alonso. Detta förutsatt att de nuvarande tränarna tappar förtroende av respektive klubbs ledning.

Alonso har tidigare varit tränare i Bayer Leverkusen och Real Sociedads B-lag.