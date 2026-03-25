Uppgifter: Xabi Alonso villig att ta över Liverpool

Xabi Alonso är redo att återvända.

Spanjoren uppges vara villig att ta över som tränare i Liverpool.

Det rapporterar Bild.

Xabi Alonso fick sparken som huvudtränare i Real Madrid i början av året. Sedan dess har spanjoren varit utan tränaruppdrag.

Nu rapporterar Bild att Alonso kan göra comeback i Premier League. Den tyska tidningen uppger att 44-åringen är villig att ta över Liverpool om den nuvarande tränaren Arne Slot får sparken.

Det har tidigare rapporterats om att Slot är pressad i Liverpool och att nederländaren kan lämna efter den svaga säsongen. Bild skriver att Alonso kan ta över hans roll vid den tidpunkten.

Xabi Alonso har representerat Liverpool som spelare.