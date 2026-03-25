Uppgifter: Xabi Alonso villig att ta över Liverpool
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Xabi Alonso är redo att återvända.
Spanjoren uppges vara villig att ta över som tränare i Liverpool.
Det rapporterar Bild.
Xabi Alonso fick sparken som huvudtränare i Real Madrid i början av året. Sedan dess har spanjoren varit utan tränaruppdrag.
Nu rapporterar Bild att Alonso kan göra comeback i Premier League. Den tyska tidningen uppger att 44-åringen är villig att ta över Liverpool om den nuvarande tränaren Arne Slot får sparken.
Det har tidigare rapporterats om att Slot är pressad i Liverpool och att nederländaren kan lämna efter den svaga säsongen. Bild skriver att Alonso kan ta över hans roll vid den tidpunkten.
Xabi Alonso har representerat Liverpool som spelare.
Den här artikeln handlar om: