Uppgifter: Yan Diomande på Liverpools radar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Yan Diomande, 29, finns på Liverpools radar.
Enligt Bild kan prislappen landa på 100 miljoner euro.
Liverpool visar intresse för Leipzigs 19-årige yttermittfältare, Yan Diomande. Även klubbar som Bayern Munchen, Manchester United och Manchester City visat intresse.
Nu skriver Bild att prislappen väntas landa på till 100 miljoner euro i sommar. Vilket ska få klubbar som Bayern Munchen att backa. Men en flytt till England är fortfarande aktuell, enligt uppgifter.
19-åringen skrev nyligen på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2030.
Den här artikeln handlar om: