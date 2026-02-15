Uppgifter: Yan Diomande på Liverpools radar

Yan Diomande, 29, finns på Liverpools radar.

Enligt Bild kan prislappen landa på 100 miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Liverpool visar intresse för Leipzigs 19-årige yttermittfältare, Yan Diomande. Även klubbar som Bayern Munchen, Manchester United och Manchester City visat intresse.

Nu skriver Bild att prislappen väntas landa på till 100 miljoner euro i sommar. Vilket ska få klubbar som Bayern Munchen att backa. Men en flytt till England är fortfarande aktuell, enligt uppgifter.

19-åringen skrev nyligen på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2030.