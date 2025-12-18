Uppgifter: Zamalek skyldiga Omar Faraj pengar – ärendet tas till FIFA

Enligt uppgifter från Expressen har Omar Faraj lämnat Zamalek i Egypten.

Klubben är enligt tidningen skyldig svensk-palestiniern pengar.

Nu är ärendet hos FIFA.

Foto: Bildbyrån

JULIETTE VURAL

Omar Faraj skrev på för egyptiska laget Zamalek SC under sommaren 2024, men hamnade på lån i Degerfors redan vid våren 2025. Lånet sträckte sig fram till sommaren och 23-åringen har sedan en tid tillbaka lämnat den egyptiska klubben, enligt Expressen.

Tidningen skriver att konflikten beror på att den egyptiska klubben är skyldig Faraj flera löner och andra ersättningar, och svensk-palestiniern har därför tagit ärendet till FIFA.

Nu väntas en flytt för Omar Faraj när transferfönstret öppnar i januari. Han kommer inte att spela vidare med Zamalek under tiden uppgifterna och ska redan ha blivit kontaktad av flera icke namngivna klubbar om en eventuell övergång.