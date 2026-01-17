Uppgifter: Zinedine Zidane aktuell för toppjobb

Zinedine Zidane har varit utan tränarjobb sedan han lämnade Real Madrid 2021.

Nu kan fransmannen snart vara på väg tillbaka till tränarbänken.

Han uppges nämligen vara aktuell som ny fransk förbundskapten efter VM 2026.

Foto: Bildbyrån

Zinedine Zidane gjorde otrolig succé som manager i Real Madrid och vann bland annat tre Champions League-titlar över två sejourer, men sedan 2021 har fransmannen hållit sig borta från tränarbänken.

Det har i omgångar ryktats flitigt kring hans framtid och Zidane har genom åren gjorts aktuell för flera toppjobb och nu igen kommer rapporter om hans framtid.

L’Equipe rapporterar nämligen att Zidane är aktuell att ersätta Didier Deschamps som förbundskapten för det franska landslaget efter sommarens VM-slutspel i USA, Kanada och Mexiko.

Enligt uppgifterna är inget påskrivet eller klart, men det ska finnas ett genuint intresse från båda parter.