Uppgifter: Zwolle budar på Noel Milleskog

Nederländska Zwolle är intresserade av Noel Milleskog.

Klubben ska ha lagt ett bud på svensken.

Det rapporterar Voetbal International.

Noel Milleskog har tidigare dragits med skador under en längre tid och kom tillbaka i spel för drygt en månad sedan för Sirius.

Tidigare rapporterades det om att Go Ahead Eagles i nederländska ligan jagar Milleskog. Nu kommer nya uppgifter från Voetbal International att Zwolle har lagt ett bud på svensken.

Det ska handla om ett låneavtal. Där till ska det finnas köpoption för Zwolle som kan köpa loss honom från Sirius nästa sommar för 800 000 euro (9,2 miljoner kronor).

Det ska även finnas intresse från andra nederländska klubbar och även tyska Schalke 04.

Noel Milleskog står noterad för ett mål och en assist på 14 matcher i allsvenskan den här säsongen