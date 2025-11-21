Uppgifterna: Fem jätteklubbar som jagar Semenyo

Antoine Semenyo, 25, är eftertraktad.

Bournemouth-stjärnan jagas av Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City och Arsenal.

Detta enligt brittiska Talksport.

Foto: Alamy

Antoine Semenyo har fått en kanonstart på sin säsong i Bournemouth. Ghananen har gjort sex mål och tre assist på de inledande elva matcherna i ligan.

Med hans framgångar kommer även intresse. Semenyo har kopplats ihop med flera klubbar under hösten – och intresset fortsätter att hålla i sig.

Enligt brittiska Talksport är det fem storklubbar i Premier League som jagar den offensive pjäsen. Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City och Arsenal är det som behåller sitt intresse för Semenyo.

Enligt tidigare uppgifter har 25-åringen en utköpsklausul i sitt kontrakt med ”The Cherries” som kan aktiveras i januari. Klausulen ligger på 65 miljoner pund, motsvarande ungefär 812 miljoner kronor.

Semenyos nuvarande avtal med Bournemouth löper ut sommaren 2030.