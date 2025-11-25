Utesluter inte en återkomst till ÖIS: ”Stänger inga dörrar”

Ajdin Zeljkovic tid i IFK Värnamo har nått sitt slut.

Nu ska 27-åringen sortera sina alternativ och hitta en ny klubb – som skulle kunna bli en gammal sådan.

– Jag hade en fantastisk tid där och jag kommer inte att stänga några dörrar för någon, säger den förre Örgryte-spelaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter en lång och motig säsong för IFK Värnamo stod det, efter kryssmatchen mot BP i slutet av oktober, klart att Smålandsklubben kommer att spela i superettan nästa säsong.

Sejouren i allsvenskan blev alltså fyra år lång för Värnamo som nu ska starta om i andradivisionen. Det ska inte yttern Ajdin Zeljkovic göra som har tackat för sig i och med att hans kontrakt löper ut. För FotbollDirekt summerar 27-åringen sin tid i IFK Värnamo med följande ord:

– Det har varit tre och ett halvt år som har bestått av många fina stunder av framgångar. Då tänker jag framförallt på det året vi kom femma. Det har varit många härliga stunder och tillfällen. För mig har det varit en fin period bortsett från degraderingen nu som var lite tung. Det var ett tråkigt slut men i det stora hela är jag ändå relativt nöjd med mina prestationer här i klubben.

Med vilka tankar lämnade du Värnamo med efter i år?

– Ingenting speciellt, mer än att man är ledsen över att det hände och att vi inte kunde prestera bättre som lag. Man är lite ledsen men annars har jag inga andra tankar direkt.

”Ser stora möjligheter för Värnamo att vara ett topplag”

Nu väntar som sagt en ny verklighet för både Zeljkovic och IFK Värnamo. Trots att de går skilda vägar har de en sak gemensamt. Båda parter vill att klubben spelar i allsvenskan inom kort igen.

– Jag tror att de har goda möjligheter. Vi har ändå försökt att bygga upp en kultur under den senaste tiden och de har pratat mycket om att de måste glömma året som har varit och fokusera på nästa år. Det är många duktiga spelare där och sedan har klubben sålt några spelare också. Utan att veta allt för mycket tror jag att ekonomin är god och jag ser stora möjligheter för Värnamo att vara ett topplag och förhoppningsvis ta klivet tillbaka upp i allsvenskan.

Du stod för sju mål och tre assist i år. Det får anses vara godkänt i ett bottenlag va?

– Ja, det tycker jag ändå. Sedan vill man alltid göra fler poäng och mer mål för att bidra mer till laget. Men jag skulle ändå säga att det är ganska godkänt.

Vilken klubb som blir Ajdin Zeljkovic nya står ännu inte klart. Det gör det däremot med att prioriteringen är att finna en klubb något mer söderut än Sverige.

– Jag har inte fått någon riktig klarhet så… Det är klart att man har drömmar men man måste också vara lite realistisk. Det finns ingenting jag föredrar sådär utan jag kommer att se över vilka alternativ jag får och sedan kommer jag att ta ett beslut där helheten är bäst. Det handlar om klubbens plan för mig, ekonomin etcetera. Det är svårt att säga om jag kommer att spela i Sverige eller någon annanstans. Vi får helt enkelt se, men jag har framförallt blickarna mot utlandet. Sedan är allsvenskan en fantastisk liga och en rolig liga att spela med ett bra tryck runt omkring och allt vad det innebär. Så allsvenskan är såklart ett alternativ, säger Zeljkovic som aldrig har spelat utomlands tidigare.

Öppnar upp för återkomst i Örgryte IS: ”Vi får hoppas att de löser kvalet”

Ajdin Zeljkovic i Örgryte IS år 2022. Foto: Bildbyrån.

Om det ringer en klubb från Åland, vad säger du då?

– Haha! Då säger jag nej.

Finland då?

– Då hade jag hellre stannat i allsvenskan faktiskt.

Vi pratar alltså om ligor mer söderut?

– Ja, exakt. Men det är väldigt svårt att säga beroende på vad man får för alternativ.

Ett lag som Zeljkovic har erfarenhet av att spela i är Örgryte IS – som just nu har mycket goda möjligheter att säkra spel i allsvenskan då man leder kvalet mot IFK Norrköping med 3-0. Skulle sällskapet från Göteborg ta steget upp i högstaligan menar Zeljkovic att han skulle lyssna på vad sportchef Pontus Farnerud har att säga om han ringer.

– Jag hade en fantastisk tid där och jag kommer inte att stänga några dörrar för någon. Det är klart att det, om de går upp, är ett alternativ. Det har gått bra för dem och det är kul att se. Vi får hoppas att de löser kvalet och då blir det ännu roligare. Då blir det fyra göteborgslag i allsvenskan. Det är klart att det skulle vara ett alternativ om de hör av sig, men jag har främst mina blickar mot utlandet, avslutar Zeljkovic.