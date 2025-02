Vändningen ett faktum – Tel presenterad av Tottenham

Mathys Tel skulle till Manhcester United.

Istället tog han flygplanet från München till London.

Under natten presenterades han som Spurs-spelare.

19-årige Mathys Tel har prytt många löpsedlar under de senaste dygnen.



Detta då han har varit på väg bort från Bayern München – för spel i Manchester United.



Under natten till tisdag skulle det dock bli ändring på den fronten. Tel, som tidigare hade nobbat Tottenham Hotspur, skulle komma att ändra sig.



Strax efter att måndag blivit tisdag stod det klart. Mathys Tel är klar för spel i Spurs, på ett lån med köpoption.



The Athletic skriver att köpoptionen ligger på 55 miljoner euro, vilket är omkring 630 miljoner kronor, och Tel kommer att skriva på ett sexårsavtal om den aktiveras.



I Bayern München har 19-åringen gjort 16 mål och sju assist på 83 matcher och har kontrakt fram till sommaren 2029.

Welcome to Spurs, Mathys 🤍 pic.twitter.com/FZ6zXVNeAu — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2025