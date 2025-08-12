Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Värnamos besked: Bilalovic på väg att lämna

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Kenan Bilalovic, 20, är på väg att lämna IFK Värnamo.
    Det meddelar sportchef Jörgen Petersson i en intervju med VN.
    – Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, säger han till lokaltidningen.

    Video

    Sam Acha: Värvningarna att hålla ett extra öga på

    När IFK Värnamo kryssade mot IF Elfsborg under måndagskvällen fanns anfallaren Kenan Bilalovic inte med i jumbons matchtrupp. Nu kommer en förklaring till 20-åringens frånvaro.

    Bilalovic är nämligen på väg att lämna Värnamo, enligt sportchefen Jörgen Peterson.

    – Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, säger sportchefen kortfattat, säger Peterson till VN.

    Tidigare i somras kunde FotbollDirekt rapportera att flera klubbar rycker i den 20-åriga anfallaren, bland annat Serie A-klubben Como. Enligt FotbollDirekts uppgifter värderas Bilalovic till omkring tio miljoner kronor.

    Kenan Bilalovic har kontrakt med IFK Värnamo över 2027.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt