Värnamos besked: Bilalovic på väg att lämna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kenan Bilalovic, 20, är på väg att lämna IFK Värnamo.
Det meddelar sportchef Jörgen Petersson i en intervju med VN.
– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, säger han till lokaltidningen.
Video
Sam Acha: Värvningarna att hålla ett extra öga på
När IFK Värnamo kryssade mot IF Elfsborg under måndagskvällen fanns anfallaren Kenan Bilalovic inte med i jumbons matchtrupp. Nu kommer en förklaring till 20-åringens frånvaro.
Bilalovic är nämligen på väg att lämna Värnamo, enligt sportchefen Jörgen Peterson.
– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, säger sportchefen kortfattat, säger Peterson till VN.
Tidigare i somras kunde FotbollDirekt rapportera att flera klubbar rycker i den 20-åriga anfallaren, bland annat Serie A-klubben Como. Enligt FotbollDirekts uppgifter värderas Bilalovic till omkring tio miljoner kronor.
Kenan Bilalovic har kontrakt med IFK Värnamo över 2027.
Den här artikeln handlar om: