Värnamos besked: Bilalovic på väg att lämna

Kenan Bilalovic, 20, är på väg att lämna IFK Värnamo.

Det meddelar sportchef Jörgen Petersson i en intervju med VN.

– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, säger han till lokaltidningen.

När IFK Värnamo kryssade mot IF Elfsborg under måndagskvällen fanns anfallaren Kenan Bilalovic inte med i jumbons matchtrupp. Nu kommer en förklaring till 20-åringens frånvaro.

Bilalovic är nämligen på väg att lämna Värnamo, enligt sportchefen Jörgen Peterson.

– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, säger sportchefen kortfattat, säger Peterson till VN.

Tidigare i somras kunde FotbollDirekt rapportera att flera klubbar rycker i den 20-åriga anfallaren, bland annat Serie A-klubben Como. Enligt FotbollDirekts uppgifter värderas Bilalovic till omkring tio miljoner kronor.

Kenan Bilalovic har kontrakt med IFK Värnamo över 2027.