Viktor Gyökeres svar om framtiden: ”Är ingen spåman”

Viktor Gyökeres kan göra sin sista match för Sporting på söndag.

Däremot säger han sig inte veta vad framtiden har att erbjuda.

”Jag är ingen spåman”, skriver The Mirror att han ska ha sagt till sina lagkamrater.

Viktor Gyökeres har fortsatt att ösa in mål den här säsongen för Sporting Lissabon och i sommar väntas han lämna den portugisiska storklubben.



Det har rapporterats om en prislapp på omkring 70 miljoner euro och Arsenal är det laget som det har ryktats mest kring den senaste tiden.

Däremot ser Londonklubben ut att få konkurrens, av rivalen Manchester United.



Under tisdagen rapporterade L’Équipe att ”The Red Devils” alltjämt vill värva svensken. Enligt den franska tidningen ska United hittills vara den enda klubben som har tagit konkreta steg vad gäller en värvning av svensken.



Hur ser då Gyökeres själv på sin framtid?



”Han sade att han inte var någon spåman”, säger lagkamraten Pedro Goncalves enligt The Mirror.



Vidare berättar Goncalves att han, trots vänskapen, inte har frågat anfallsstjärnan vad som kommer att hända honom i sommar.



”Jag har en väldigt bra relation med honom men jag har inte pratat med honom om det. Vad jag vet beror på Fabrizio Romano… Jag litar på honom. Jag vet inte om han kommer att lämna”.



Vidare skriver The Mirror att Arsenal är redo att betala stora pengar för Gyökeres i sommar, och att sportchef Andrea Berta har gjort anfallaren till sin största prioritering.