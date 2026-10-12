VSK köper Jonathan Karlsson

Jonathan Karlsson blir kvar i Västerås SK permanent.

Klubben väljer att aktivera utköpsoptionen i låneavtalet med Hammarby.

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Jonathan Karlsson har varit utlånad till Västerås SK under årets säsong. Nu står det klart att klubben aktiverar utköpsoptionen i låneavtalet, vilket innebär att övergången blir permanent.

– Sammantaget blev konkurrenssituationen i kombination med skador avgörande i beslutet att låna ut Jonathan. Att VSK nu aktiverar optionen som fanns i avtalet är en bra lösning för alla parter. Vi önskar Jonathan lycka till i sin fortsatta karriär, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg via uttalandet.

Jonathan Karlsson anslöt till Hammarby inför säsongen 2025 och har sedan dess varit utlånad till Västerås SK vid två tillfällen.

Under sin tid i Hammarby noterades han för totalt åtta allsvenska matcher.