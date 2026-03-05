Wrexham uppges värva Robertson vid PL-avancemang

Wrexhams framfart i det engelska ligasystemet fortsätter att gå som tåget.

Skulle man ta steget upp till Premier League ser man också ut att lägga manken till under transferfönstret.

Detta då man siktar in sig på en värvning av Andy Robertson.

Foto: Bildbyrån

De har stått för fyra raka uppflyttningar i det engelska ligasystemet och spelar i dagsläget i The Championship – där man innehar den sista play off-platsen för kval upp till Premier League.

Den walesiska klubben Wrexhams saga fortsätter att skrivas med ägarna Ryan Reynolds och Rob McElhenney. Skulle man säkra en plats i den engelska högstaligan ser det också ut att hända en del under sommarens transferfönster.

Lyssnar man till uppgifter från sajten TeamTalk planerar Wrexham för två storslagna värvningar under sommaren, förutsatt att man spelar i Premier League säsongen 2026/27.

Detta i form av Liverpools Andy Robertson och Wrexham-sonen Harry Wilson som i dag spelar för Fulham. Värvningarna sägs kunna bli aktuella då spel i den engelska högstaligan innebär en större inkomst av pengar.