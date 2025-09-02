Zengin får lämna tränarposten i Haninge – svaret: ”Organiserar om”

IFK Haninge går trögt i ettan norra.

Nu får Erkan Zengin lämna posten som huvudtränare, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Erkan Zengin vände hem till Sverige efter en lång utlandskarriär och sedan i början av 2024 har den tidigare landslagsspelaren varit spelande tränaren i IFK Haninge i Stockholm. Klubben vann division 2 i fjol, men i ettan norra har det gått trögt för Zengin och kompani.

Haninge har inte vunnit en ligamatch på sex försök och placerar sig på tiondeplats i tabellen efter 20 omgångar. Nu får den meriterade tränaren lämna sin post.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer Erkan Zengin inte längre att träna IFK Haninge. Sportchefen Omar Moggi ska redan ha informerat spelartruppen om att ex-mittfältaren, som fick ett förlängt kontrakt i vintras, blir omplacerad inom ettan-klubben och inte kommer att agera huvudtränare i framtiden. Hur 40-åringens nya roll kommer att se ut är ännu oklart.

– Vi har valt att organisera om internt, både i stab och i trupp, för att ta oss ur den negativa trenden, säger Moggi till FotbollDirekt.

Vad är det för omorganisationer?

– Det stannar internt.

Erkan Zengin är fortsatt huvudtränare?

– Det får vi se. Erkan Zengin är fortfarande aktiv i IFK Haninge, så kan jag säga. Han har inte fått sparken.

Nej, men han är inte tränare?

– Det får vi se, som sagt.

Erkan Zengin i Hammarby 2018. Foto: Bildbyrån.

Som spelare är Erkan Zengin mest förknippad med turkiska Eskisehirspor, där han har gjort över 200 matcher över tre sejourer mellan 2010 och 2018. Han har även representerat storklubben Trabzonspor.

I Sverige har Zengin gjort 67 matcher för Hammarby.