Adrian Lahdo: ”Tycker att de överdrev litegrann”

HTFF var ytterst nära att säkra en plats i superettan.

Sedan föll de på straffar mot ÖSK.

– Jag tycker att de får hålla tillbaka lite, säger HTFF:s Adrian Lahdo till Aftonbladet.

Foto: BIldbyrån

Hammarby TFF hade allt i egna händer inför den sista kvalmatchen mot Örebro SK. Då, med fem minuter kvar av tilläggstid lyckades ÖSK kvittera, och senare vinna på straffar.

Firandet bland ÖSK-spelarna, menar HTFF:s Adrian Lahdo, gick överstyr.

– De får göra sin grej men ibland kan det vara lite onödigt tycker jag. Jag tycker att de överdrev litegrann, säger han till Aftonbladet och fortsätter:

– Det är inget jag tar som en stor grej men Örebro gjorde onödiga saker. De är glada, jag fattar det, men jag tycker att de får hålla tillbaka lite.

Även HTFF-keepern tycker att en viss spelare i ÖSK inte visade klass i sitt firande.

– Jag vill säga stort grattis till dem men vissa av deras spelare visar väldigt dålig klass, säger Dzevlan till tidningen och syftar på Dino Salihovic.

– Resten av dem firade med sina lagkamrater och fans men han sprang fram till mig och gjorde miner och gester. Det är väldigt dålig klass.