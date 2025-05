Ahmetovic: ”Axén har jag haft en lunch med”

Örebro SK befinner sig i fullständig kris.

Nu har sportchef Enes Ahmetovic vänt blickarna mot att plocka in en resurs utifrån.

– Alexander Axén har jag haft en lunch med, det hymlar jag inte om, säger sportchefen till NA.

Efter lördagens förlust mot IK Oddevold, där man släppte in mål i den 96:e minuten, hängdes det upp en banderoll på Örebro SK:s hemmaarena.



På den stod det: ”Vår klubb sänks till botten… Avskeda Sreten!”



Sreten Kenic är huvudtränare för klubben som under lördagen förlorade sin sjätte match – av sju möjliga.



Nu riktas alltså avgångsrop mot tränaren som anställdes under vintern.



Under måndagen meddelar dock sportchef Enes Ahmetovic att Kenic fortsatt leder laget.



– Just nu är det helt klart Sreten som leder laget. Om jag har fått ta något beslut i frågan? Absolut inte. Är det de här grejorna som det pratas om någon gång kommer jag säkerligen få frågan och jag kan alltid tycka, men i slutet av dagen är det en styrelsefråga att avgöra det, säger Ahmetovic till NA.



Även om Örebro SK skulle kunna entlediga Kenic kan man även göra precis som i fjol, då man plockade in den tidigare tränaren Alexander Axén som extern resurs. En sådan lösning utesluter inte Ahmetovic.



– Jag har suttit och pratat med folk som jag tycker kan vara relevanta. Alexander Axén har jag haft en lunch med, det hymlar jag inte om.



Det var inte heller bara Axén som var med på lunchen, även den tidigare ÖSK-kuggen Nordin Gerzic fanns med på lunchen.



– Skulle det tänkas bli aktuellt vet alla vilka ÖSK-hjärtan de har. Det skulle de absolut kunna tänka sig tror jag. Men det är inga beslut tagna och jag har uppdaterat övriga i klubben vad jag tittar på som möjliga lösningar, avslutar sportchefen.