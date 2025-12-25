Ahmetovic om beslutet kring Norling: ”Kommer med pondus”

Rickard Norling är klar som ny huvudtränare för Örebro SK.

Sportchefen Enes Ahmetovic kommenterar beslutet.

– Rikard var den som gjorde det absolut bäst, säger han till Nerikes Allehanda.



Under juldagen presenterade Örebro SK sin nya huvudtränare. Rickard Norling, med lång erfarenhet på tränarposten, är den som ska leda laget framöver.



Sportchefen Enes Ahmetovic är nöjd med rekryteringen och ser Norling som mycket lämpad för rollen.

– Rikard är en erfaren tränare som kommer in med pondus, som kommer in med kännedom om svensk elitfotboll, om både superettan och sllsvenskan, säger han till Nerikes Allehanda och fortsätter:

– Framför allt har han utvecklat sitt spel med en väldigt intressant offensiv på senare tid, vilket gör att vi känner oss trygga med att han kommer kunna bedriva en fotboll där vi förhoppningsvis äger matcherna så mycket som möjligt, säger han.





Ahmetovic berättar också hur valet föll på just Rickard Norling när det fanns flertalet kandidater.



– Vi tog fram 15 namn på en lista. Och sedan skalade vi ner till färre namn, utan att säga exakt hur många det var. Men säg att vi intervjuade mellan fyra och sex personer vid tre olika tillfällen. Rikard var den som gjorde det absolut bäst.



