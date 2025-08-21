Han var Varbergs Bois mest lysande stjärna.

Sedan gick Oliver Alfonsi till sjukgymnasten – och skadade korsbandet.

– Jag stack till en sjukgymnast och det smällde till där, säger Alfonsi till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Han hade gjort sju mål, var med i toppen av skytteligan och hans Varbergs Bois låg på uppflyttningsplats till allsvenskan.

Efter tolv omgångar i superettan fick Oliver Alfonsi, 22, en känning i det knä han opererade korsbandet i år 2023.

Däremot såg inte skadan ut att vara allt för farlig efter röntgen. Detta då han inte förväntades att vara borta allt för länge.

– Det skulle vara rehab 4–6 veckor, så jag stack till en sjukgymnast och det smällde till där, säger Alfonsi till Sportbladet och berättar hur det gick till:

– Det var utfallssteg med vikter, hoppandes från ett ben till det andra benet. Då small det till.

Att genomföra en övning likt den Alfonsi gjorde med ett skadad knä menar andra sjukgymnaster är långt ifrån optimalt.

– De andra säger att man ska bygga på det långsamt och göra små, små tester hela vägen. Man ska inte göra knäet ”argt”. Inte reta upp det. Man ska ta det lugnt och trappa upp långsamt. Men nu har det hänt, så nu kan man inte göra så mycket, avslutar han.

Nu väntar omkring ett års frånvaro för anfallaren som kommer att opereras om två till tre veckor.



