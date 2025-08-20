Bekräftat: Bois bryter med dömde Vincent Sundberg

Vincent Sundberg, 21, är dömd för flera brott.

Nu meddelar Landskrona Bois att avtalet med spelaren bryts.

”Under juni månad framkom det att Vincent begått handlingar som inte varit förenliga med Landskrona BoIS värdegrund”, skriver klubben.

Det var i början av juni som Landskrona Bois-spelaren Vincent Sundberg dömdes för försök till utpressning och narkotikabrott. Superettan-klubben valde då att agera med att stänga av spelaren från all aktivitet, så väl träning som match.

Under onsdagen meddelar Bois att avtalet med Sundberg avslutas i förtid.

”Under juni månad framkom det att Vincent begått handlingar som inte varit förenliga med Landskrona BoIS värdegrund. Det är mot bakgrund av detta som avtalet nu avslutas.”, skriver klubben i ett uttalande.

Vincent Sundberg är fostrad i AIK:s akademiverksamhet.