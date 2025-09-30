Beskedet: Loret Sadiku i träning med Helsingborgs IF

Loret Sadiku har vänt tillbaka till Sverige från Turkiet.

Nu kommer han att träna med Helsingborgs IF.

Det meddelar superettan-klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av september som Loret Sadiku valde att lämna Kasimpasa. Detta efter ett och ett halvt år i Turkiet.

Sedan dess har den före detta Hammarby-spelaren stått utan klubb.

Det gör han fortsatt, även om han ska börja träna med ett svenskt lag.

Under tisdagen meddelar nämligen Helsingborgs IF att Sadiku, från och med idag, kommer att träna med klubbens A-lag.

Loret Sadiku har tidigare spelat för HIF, vilket han gjorde mellan 2012 och 2014.