Beskedet: Österförvärvet har beviljats arbetstillstånd

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av januari som Östers IF valde att förstärka sin trupp med den 21-årige mittbacken Musa Jatta från AC Oulu i Finland.

Sedan dess har dock gambierns arbetstillstånd dröjt och det har inte stått klart huruvida han skulle komma till spel i fredagens premiär borta mot Helsingborgs IF.

I dag, tisdag, meddelar Växjö-klubben att arbetstillståndet har inkommit och att Jatta är tillgänglig för att ingå i fredagens matchtrupp.

– Det känns väldigt skönt att alla papper är klara nu. Jag ser verkligen fram emot premiären, säger Jatta i ett uttalande.

Matchen mellan Helsingborgs IF och Östers IF har avspark klockan 15.00.