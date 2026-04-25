Oavgjort i första semifinalen mellan Bayern München och Barcelona

Franziska Kett blev matchens stora huvudperson när Bayern München spelade 1–1 mot Barcelona i den första semifinalen i Champions League.

Tyskan svarade för kvitteringen – men blev senare även utvisad.

Foto: Bildbyrån

Bayern München tog emot Barcelona i det första mötet mellan lagen i semifinalen av Women’s Champions League.

Redan i den åttonde minuten gav Ewa Pajor Barcelona ledningen efter ett inspel från Esmee Brugts.

Barcelona såg länge ut att ta med sig en seger till returen, men med kvarten kvar klev Franziska Kett fram för Bayern München. Efter framspelning av Pernille Harder skickade Kett in 1–1 inför hemmapubliken.

Kort efter kvitteringen hamnade Kett återigen i centrum. Bayern-spelaren drog Salma Paralluelo i håret, vilket uppmärksammades efter VAR-granskning.

Domaren visade därefter rött kort och Kett fick lämna planen i slutskedet av matchen.

Trots numerärt underläge lyckades Bayern hålla undan och säkra oavgjort inför returen.

Det andra semifinalmötet spelas i Barcelona den 3 maj.