Första Bundesliga-starten för Arrhov
Love Arrhov fick under lördagen göra sin första start i Bundesliga för Eintracht Frankfurt.
17-åringen spelade på mittfältet tillsammans med Hugo Larsson.
Love Arrhov anslöt till Frankfurt i januari efter övergången från Brommapojkarna och har under våren fått speltid genom flera inhopp.
I lördagens bortamatch mot Augsburg kom nästa steg när svensken tog plats i startelvan för första gången i ligaspelet.
17-åringen spelade den första halvleken innan han byttes ut i paus. Matchen slutade 1–1.
Svensken Hugo Larsson spelade hela matchen för Frankfurt.
