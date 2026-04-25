Första Bundesliga-starten för Arrhov

Love Arrhov fick under lördagen göra sin första start i Bundesliga för Eintracht Frankfurt.

17-åringen spelade på mittfältet tillsammans med Hugo Larsson.

Foto: Bildbyrån

Love Arrhov anslöt till Frankfurt i januari efter övergången från Brommapojkarna och har under våren fått speltid genom flera inhopp.

I lördagens bortamatch mot Augsburg kom nästa steg när svensken tog plats i startelvan för första gången i ligaspelet.

17-åringen spelade den första halvleken innan han byttes ut i paus. Matchen slutade 1–1.

Svensken Hugo Larsson spelade hela matchen för Frankfurt.