Uppgifter: United och Arsenal jagar Éderson

Éderson väntas lämna Atalanta i sommar.

Nu uppges både Manchester United och Arsenal ge sig in i jakten på den brasilianske mittfältaren.

26-årige Éderson har varit en nyckelspelare i Atalanta de senaste säsongerna och länge kopplats ihop med större klubbar i Europa.

Tidigare har Atlético Madrid pekats ut som huvudspår, men enligt nya uppgifter har även Premier League-klubbarna Manchester United och Arsenal visat konkret intresse.

The Guardian skriver att United ser Éderson som en möjlig ersättare till Casemiro, som väntas lämna efter säsongen. Klubben ska dessutom redan ha tagit kontakt med spelarens representanter.

Samtidigt uppger journalisten Ben Jacobs att även Arsenal följer situationen noga.