Beskedet: Stensson avstängd resten av säsongen

IK Brages Jacob Stensson har stängts av resten av säsongen.

Mittfältaren blev utvisad mot Öster och gjorde en olämplig gest när han gick av planen.

Nu har disciplinnämnden straffat honom för båda sakerna.

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Jacob Stensson blev utvisad i Brages förlust med 4–5 mot Öster, efter att ha tagit ett grepp runt halsen på motståndaren Matias Tamminen. När 29-åringen lämnade planen gjorde han dessutom en olämplig gest.

Nu har Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd stängt av honom i tre matcher utöver den automatiska avstängningen. Därmed missar han Superettans två sista omgångar och ett eventuellt kval.

Enligt nämnden har Stensson uppträtt otillbörligt mot en motståndare, och gesten har tydligt kunnat ses av både publik och funktionärer.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden, Rin.

”Vi kommer givetvis överklaga domen”, skriver Stensson till Fotbollskanalen.