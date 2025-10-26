Bois-kaptenens kontrakt är utgående: ”Tar jag i januari”

Melker Jonsson sitter på utgående kontrakt med Landskrona Bois.

Ifall det blir en förlängning eller inte återstår att se.

– Vad jag gör i januari tar jag i januari, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Melker Jonsson lämnade Djurgårdens IF för Landskrona Bois sommaren 2022.

Bois-kaptenen sitter på ett kontrakt som går med Skåneklubben efter den här säsongen.

– Jag har en jättebra dialog med Billy (Magnusson, sportchef) och Robin (Asterhed, tränare). Just nu spelar jag i BoIS, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Huruvida han vill stanna i Landskrona nästa säsong är han hemlighetsfull kring.

– Vi har en jättebra dialog. Vad jag gör i januari tar jag i januari, säger han.

Mittbacken har spelat 25 matcher i superettan den här säsongen.