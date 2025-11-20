Bosko Orovic: ”Vi har ingen ekonomi – vi har ingenting”

De har ingen hemmaarena, ingen ekonomi och ser sig själva som en kvartersklubb som verkar i ett större sammanhang.

Därför går Utsiktens tränare Bosko Orovic in i kvalet mot Norrby IF utan ångest.

– Jag ser det mer som två VM-finaler som ska bli oerhört roliga, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter 30 omgångar av superettan landade Utsiktens BK på en 13:e-plats i tabellen – vilket innebär negativt kval. På den andra sidan kvalmötet står Boråslaget Norrby IF som slutade tvåa i Ettan Södra.

Trots att Utsikten, som för bara två år sedan kvalade upp till allsvenskan, nu står inför två enormt viktiga matcher menar huvudtränare Bosko Orovic att han inte känner någon rädsla inför det som komma skall.

– Jag ser det inte som en ångest på något sätt faktiskt. Jag ser det som en rolig sak och det ska bli roligt att spela matcher. Jag ser det mer som två VM-finaler som ska bli oerhört roliga att spela, säger Bosko Orovic till FotbollDirekt.

För bara två år sedan ställdes alltså göteborgklubben mot Brommapojkarna i kvalet upp till allsvenskan. Då förlorade man den första matchen med hela 7-0 och tappade redan där chansen till uppflyttning. Trots debaclet, och de vitt skilda förutsättningarna, menar Orovic att de har dragit många lärdomar från det som hände då.

– Ja. Det är klart att man kan ta mycket lärdom från alla matcher, både från alla förluster och från alla vinster. Vi har tagit en hel del lärdom av det tror jag, sedan har vi knappt någon spelare kvar från det laget 2023. Kanske en eller två. Det är ett helt nytt lag och de ska lära sig att hantera det också. Det blir tufft men också roligt. Jag ser det inte som en ångestmatch, förtydligar Orovic.

Norrby IF kommer som sagt från serien under Utsikten och har utifrån sett mer mindre press på sig. Trots det menar 53-åringen att det inte finns något favoritskap i ett kval.

– Varje match lever sitt egna liv. Det är jättesvårt att ge något slags favoritskap. Det är de som hanterar stressen och pressen bäst som det kommer att avgöras på. Om det är vi eller Norrby som gör det återstår att se. Favoritskap i en kvalmatch… Det tror jag inte finns.

BP-spelarna firar 7-0-segern mot Utsikten 2023. Foto: Bildbyrån.

Tror du att det finns någon påverkan i att de kommer med högt självförtroende?

– Det får vi ju se. Återigen, även om de hypotetiskt har vunnit tio matcher i rad och vi har förlorat åtta, spelar det inte så stor roll när vi ställs där mot varandra. Det enda som gäller är de första 90 minuterna plus tillägg och de andra 90 minuterna plus tillägg. Det är det som kommer att avgöra, säger han och fortsätter:

– Sedan är det klart att det är skönt att komma in med vinster, det är klart att det är en fördel. Däremot handlar det om att börja med att göra det bra under de första 90 minuterna.

”Det har varit ett tufft och turbulent år”

Vad tror du blir viktigast i den första matchen?

– För vår del, vi har gjort otroligt mycket mål i år för att ligga där vi ligger. Sedan har vi släppt in otroligt mycket mål och därför ligger vi där vi ligger. För oss tror jag att det handlar om att kunna kontrollera vår vilja samtidigt som vi ska försöka att sätta defensiven. Det kommer att bli det primära för oss.

Vid förlust efter de två matcherna, som spelas under torsdagen och söndagen, kommer Utsiktens BK alltså att spela i division ett nästa säsong. Om det skulle bli fallet kan Orovic framtid i klubben vara på spel.

– Vi får se. Jag ska inte uttala mig för mycket nu. Jag försöker att göra allt i min makt och jag har varit med under hela resan med Utsikten. Det ska bli otroligt kul att försöka se till att vi blir kvar. Sedan får vi ta allt sådant snack efter. Det har varit ett tufft och turbulent år, vi har ingen ekonomi, vi har ingenting. Massa saker har hänt på vägen och vi har alltid sett oss som en liten, liten kvartersklubb som har kämpat med de stora. Vi får hoppas att vi har orken kvar i två matcher till. Men det blir tufft för Utsikten om vi inte håller oss kvar, det tror jag, avslutar Bosko Orovic.

Torsdagens match på Borås arena har avspark klockan 19.00. Returen på Bravida arena under söndagen spelas klockan 13.00.