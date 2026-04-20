Brage tog andra segern för året – efter Granströms pärla

IK Brage lyckades studsa tillbaka efter sjöslaget mot Oddevold förra veckan.

I dag besegrade man Gif Sundsvall på bortaplan med uddamålet.

Detta efter ett läckert mål från Gideon Granström.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan slutade en mycket svängig match mellan IK Brage och IK Oddevold med seger för bortalaget som gjorde 4-3 i slutminuterna.

I matchen dessförinnan besegrade man Norrby på bortaplan och stod därför på tre poäng inför den tredje omgången.

Där ställdes man borta mot Gif Sundsvall som lyckades vända en speciell match mot Nordic United till seger för att sedan förlora med 3-0 borta mot IFK Värnamo.

På NP3 arena skulle Borlänge-laget ta ledningen redan efter tolv minuter då Gideon Granström drog till med ett läckert skruvat avslut i den bortre gaveln från distans.

I den andra halvleken tog det sju minuter innan matchens andra mål skulle komma. Då noterade Gustav Berggren att Felix Hörberg hade tagit en fin löpning och serverade honom bollen. Kort därefter hade han placerat in 2-0 för bortalaget.

Sundsvall gjorde vad de kunde för att vända matchen och fick in en reducering via Hugo Aviander från straffpunkten. Närmare än så kom man dock inte och Brage vann sin andra match för året.