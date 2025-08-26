Kalmar FF behövde inte många minuter innan man tog ledningen mot Helsingborgs IF.

Rättare sagt 47 sekunder.

Då glidtacklade Lukas Kjellnäs in bollen i egen målbur.

Efter 19 omgångar av superettan har Kalmar FF spelat ihop 38 poäng och ligger en poäng bakom Örgryte IS på förstaplatsen.

Helsingborgs IF har i sin tur tagit 27 poäng och placerar sig själva på en tiondeplats i tabellen.

Under tisdagskvällen ställs de två storklubbarna mot varandra på Guldfågeln arena. Då dröjde det inte lång tid innan matchens första mål föll.

Matchminuten var den första och klockan stod på 47 sekunder när Lukas Kjellnäs glidtacklade in bollen i egen bur efter ett inlägg av KFF:s Kalinauskas. Således var drömstarten för hemmalaget ett faktum.

1-0 Kalmar FF redan i den första minuten! Hemmalaget får en pangstart mot HIF efter ett självmål av Lukas Kjellnäs 🔴⚪ 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/bI6hZSQpKx — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 26, 2025

Kalmar FF: Kindberg; Mamatsashvili, Sjöstedt, Saetra, Jansson – Kalinauskas, Sosseh, Gojani, Motaraghebjafarpour – Nnmani, Jebara.

Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Birkfeldt, Nilsson, Bengtsson – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Akimey – Svensson, Johansson.



