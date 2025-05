Dubbla skadesmällar i VSK inför morgondagens match

Imorgon, onsdag, spelar Västerås SK mot Östersunds FK i superettan.

Då kan VSK tvingas klara sig utan två spelare.

Detta enligt VLT, som skriver att Herman Magnusson har drabbats av ett bakslag och att Frederic Nsabiyumva inte är helt återställd.

Efter en skadedrabbad vinter har truppen i Västerås SK närmat sig fullt frisk.



Detta fram till gårdagen, då Herman Johansson drabbades av ett bakslag i sin väg tillbaka.



Under en spelsekvens tvingades backen att sätta sig ner för att sedan få ena foten lindad innan han fick hjälp att halta av planen.



Således ser det inte allt för ljust ut kring spel i morgondagens match, vilket det ändå inte hade varit.



– Han trampade snett på träningen idag och stukade till foten lite. Det är väl oftast så när spelare ska tillbaka från skador att det är risk för att man får följdskador för att kroppen inte riktigt är redo och inte van med hundraprocentiga aktioner. Så att det är klart att det blir ett bakslag för honom, sen hade det inte varit aktuellt (med comeback) ändå de här nästkommande matcherna, säger manager Kalle Karlsson till VLT.



En annan spelare som är osäker till spel är mittbacken Frederic Nsabiyumva – som tvingades utgå i paus under matchen mot Trelleborg i lördags. Under måndagens träning var han med på planen, men endast i gympaskor och under uppvärmning.



– Han är väl 50/50 kanske till nästa match, säger Karlsson och berättar om mittbackens skada:

– Han landade efter en nickduell och fick lite känning efter det. Han klarade att spela vidare till paus sen när han stelnade till på det så blev det värre under pausen.



Matchen mellan Västerås SK och Östersunds FK har avspark 19.00.