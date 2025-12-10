Eide bekräftar: ”Tar inte jobbet i Öster”

Endre Eide, som nyligen ryktats ta över Östers IF, bekräftar själv att han inte blir ny chefstränare för småländska klubben.

– Jag har bestämt mig för att inte ta jobbet i Öster, säger han i norsk media.

Foto: Alamy

Östers IF, som nyligen degraderades från allsvenskan till superettan, söker efter en ny tränare sedan Roberth Björknesjö och assisterande Torbjörn Arvidsson lämnat klubben.

Nyligen rapporterades det att smålänningarna varit nära en överenskommelse med Endre Eide, tränare i norska Egersunds IK.



Nu bekräftar Eide själv för norsk media att det inte blir någon flytt till Sverige.

– Jag har bestämt mig för att inte ta jobbet i Öster. Denna gången blir det ingen Sverige-flytt, säger Eide till Dalene Tidende, återgivet av Smålandsposten, och förklarar:

– Det finns flera faktorer som påverkat beslutet, inte minst tajmingen. Jag trivs mycket bra i Egersund.