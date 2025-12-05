Uppgifter: Öster nära ny huvudtränare

Östers IF står utan huvudtränare.

Nu slutförhandlar klubben med Egersunds Endre Eide.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Alamy

Östers IF trillade ur allsvenskan säsongen 2025 och kommer att spela superettan nästa år. Växjöklubben står utan någon tränare. FotbollDirekt har tidigare avslöjat att finske Jarkko Wiss har varit av intresse för Öster.

Nu rapporterar Expressen att Öster slutförhandlar med Egersunds tränare Endre Eide. Parterna uppges jobba på en överenskommelse och att kunna ha Eide på plats de närmsta veckorna.

Eide var tidigare assisterande tränare i Egersund innan han fick huvudtränaruppdraget 2024. Han har även ett förflutet i IK Start.