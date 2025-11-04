Enes Ahmetovic ärliga framtidssvar: ”Äger inte frågan”

Ödesvecka för Örebro SK denna vecka.

På lördag avgörs det ifall det blir kvalspel eller nedflyttning till ettan.

Resultatet kan ha påverkan på mångas framtid – även för sportchef Enes Ahmetovic.

– Det är folk ovanför mig som äger den frågan, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK såg ut att vara så gott som klara för nedflyttning när mer än hälften av säsongen spelats och laget låg kvar i botten av superettan, utan att ha vunnit.

Men i den 22:a omgången kom säsongens första seger mot Östersunds FK och efter att ha hittat formen nu på slutet av säsongen så har ÖSK allt i egna händer vad gäller att säkra en kvalplats i den sista omgången mot Trelleborgs FF.

Mötet med Skåneklubben på lördag är helt avgörande för huruvida det blir kval eller inte och resultatet i den matchen, samt ett eventuellt kval kan få stora effekter i och runt klubben.

Inför säsongen så tog klubben in Enes Ahmetovic som ny sportchef och huruvida han blir kvar vid nedflyttning är inget han kan svara på när FotbollDirekt når honom.

– Jag respekterar frågan, jag förstår frågan också. Vi har från omgång ett legat på nedflyttningsplats, till och med innan serien började för att vi börjar på Ö, så i och med det har jag fått acceptera att jag inte vet, då det inte är en fråga jag äger. Det är också svaret, det är folk ovanför mig som äger den frågan. Det är den pressen man har fått leva med, den pressen som fotbollen kommer med och den pressen jag valt att leva med. Någonstans i den pressen finns det ett otroligt privilegium, för med det betyder det att man jobbar med något som folk bryr sig om och som man själv bryr sig om. Huvudsaken för mig är att lösa det för sportklubben, sedan vad som händer med mig, det kan jag vara ärlig med är helt ointressant, bara vi löser det här, säger han till FD.

Om du får önska, även om det skulle bli nedflyttning, hade du velat vara kvar eller hur tänker du?

– Som person fungerar jag som så att har jag varit med och påverkat något negativt så lämnar man inte när man är på botten. Det är mitt genuina svar, men som sagt så äger jag inte frågan, avslutar han.

För Örebro SK räcker det med kryss borta mot Trelleborg på lördag för att kvalplatsen ska bli deras. Laget som slutar på 14:e plats i superettan kommer i kvalet att ställa mot antingen Nordic United eller Hammarby TFF från ettan norra.