Ervin Gigovic utvisad: ”Så får man inte göra”

Under tisdagskvällen ställs Helsingborgs IF mot Västerås SK.

Detta i en match som hemmalaget tog ledningen i – innan Ervin Gigovic åkte på ett direkt rött kort.

– Det är sjukt onödigt, jag vet inte riktigt vad han blir irriterad över, säger Max expertkommentator Pär Hansson.



Inför säsongen i superettan 2025 tippades Västerås SK, som trillade ur allsvenskan förra året, att sluta först i serien.



Bakom Kalle Karlssons VSK menade den samlade mediakåren att Kleber Saarenpääs Helsingborgs IF skulle sluta på en andraplats.



Under tisdagskvällen ställs lagen mot varandra på Olympia i Helsingborg – där hemmalaget inledde klart bäst.



Med sju minuter på klockan fick Wilhelm Loeper bollen på sin högerkant varpå han drev den framåt straffområdet. Därefter slog han in den i straffområdet där Adrian Svanbäck sög ner bollen på bröstet och sedan dunkade in 1-0 för Helsingborg.



Med en halvtimme spelad var hemmalaget nära att utöka sin ledning två gånger om. Först genom ett skott från Max Svensson och sedan genom ett misstag från Bernardini i VSK-målet.



36 minuter in i matchen drog Armin Gigovic på sig ett direkt rött kort efter att han helt sonika knuffat ner Karl Gunnarsson.



– Det är sjukt onödigt, jag vet inte riktigt vad han blir irriterad över, säger Max expertkommentator Pär Hansson i sändningen och fortsätter:



– Så får man inte göra. Det sätter ens lag i en otroligt svår situation.



