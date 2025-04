JUST NU: Gudmann utökar för HIF – med en man mindre

Under tisdagskvällen ställs Helsingborgs IF mot Västerås SK.

Detta i en match med två förmodade topplag i superettan.

Matchen är igång – följ den här!

Inför säsongen i superettan 2025 tippades Västerås SK, som trillade ur allsvenskan förra året, att sluta först i serien.



Bakom Kalle Karlssons VSK menade den samlade mediakåren att Kleber Saarenpääs Helsingborgs IF skulle sluta på en andraplats.



Efter tre omgångar har VSK gått obesegrade och står på sju poäng. Sämre har det gått för HIF som endast har vunnit en match och förlorat de andra två.



Under tisdagskvällen ställds lagen mot varandra på Olympia i Helsingborg.



***



På Olympia tog Helsingborg tag i bollen direkt efter avspark och etablerade tryck mot VSK:s mål.



I den femte minuten kom matchens första målchans, till Helsingborg. Detta efter att Oscar Aga mottagit en passning i straffområdet och testat avslut. Det gick i sin tur på Nsabiyumva och ut till hörna.



Med sju minuter på klockan fick Wilhelm Loeper bollen på sin högerkant varpå han drev den framåt straffområdet. Därefter slog han in den i straffområdet där Adrian Svanbäck sög ner bollen på bröstet och sedan dunkade in 1-0 för Helsingborg.



Med dryga tio minuter spelade fick Lukas Kjellnäs en hård boll rakt i ansiktet som förde honom till marken för behandling. Där blev han liggande en stund innan han senare kunde fortsätta spela.



21 minuter in i matchen ställde VSK om och Warneryd fick bollen på sin högerkant efter fint förarbete av Dixon Bonner. Därefter slog ytterfältaren in bollen i boxen, utan adress.



I det efterföljande anfallet fick Marcus Gudmann ett jätteläge att utöka ledningen från utkanten av straffområdet, men missade precis den ena stolpen.



Med en halvtimme spelad var hemmalaget nära att utöka sin ledning två gånger om. Först genom ett skott från Max Svensson och sedan genom ett misstag från Bernardini i VSK-målet.



36 minuter in i matchen drog Ervin Gigovic på sig ett direkt rött kort efter att ha delat ut en smäll på Karl Gunnarsson.



Efter Gigovic utvisning tog VSK över matchbilden och hotade Helsingborgs straffområde vid flera tillfällen. Trots det var ställningen 1-0 när domaren blåste för halvtidsvila.



Inför den andra halvleken gjorde Kalle Karlsson två byten i sitt VSK. Ut gick Julius Johansson och Jonathan Ring – in kom Simon Johansson och Jabir Abdihakim Ali.



Trots en man mindre var det Helsingborg som skulle göra matchens nästa mål. Detta när han slog in en skarv på hörna från Jon Birkfeldt med högerfoten förbi Bernardini.

***

Startelvor:



Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Gudmann, Nilsson, Westerlund – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Svensson – Svanbäck, Aga.



Västerås SK: Bernardini; Abadid, Diagne, Ring, Dixon Bonner, Nsabiyumva, Johansson, Bibout, Warneryd, Vilar, Larsson.