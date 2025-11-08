Falkenberg och Varberg i kamp om bästa placering

Falkenbergs FF och Varbergs Bois står på samma poäng inför superettans sista omgång.

Kampen om vilket hallandslag som slutar högst är vidöppen.

Foto: Bildbyrån

Inför lördagens matcher i superttan ligger Falkenberg och Varberg på 43 poäng, med Falkenberg högre i tabellen på grund av bättre målskillnad.

Båda lagen möter redan uppflyttningsklara motståndare – Falkenberg mot Kalmar och Varberg mot Västerås.

Albin Winbo i Varberg menar att tabellplaceringen inte är allt:

– För mig personligen är det lite viktigare att vinna derbyna mot dem, men tabellplaceringen är inget jag tänker för mycket på, säger han till Fotbollskanalen.

Falkenbergs Albin Andersson vill däremot gärna sluta före rivalen:

– Först och främst vill vi hamna så högt upp som möjligt, men det hade varit roligt att komma före Varberg, säger han till samma tidning.

Superettans sista omgång spelas 15:00 under lördagen.









