Sandvikens IF föll tungt hemma mot GIF Sundsvall i superettan.

Detta i en match där Filip Olsson tyckte att domaren inte var på SAIF:s sida.

– De spelar smart och får frispark nästan varje gång vi rör deras gubbar, säger Sirius-lånet till Gefles Dagblad.

Efter nio omgångar i superettan befann sig Sandvikens IF på en tolfteplats med elva inspelade poäng.



På samma poäng, men med bättre målskillnad, befann sig GIF Sundsvall.



Under tisdagskvällen ställdes de två klubbarna mot varandra i en så kallad ”sexpoängsmatch”.



Den skulle bortalaget gå och vinna, efter att Taiki Kagayama läckert vridit in 1-0 utanför boxen redan i den femte minuten.



I slutskedet av matchen drog hemmalaget på sig en hel del frisparkar, lite för enkelt enligt Sirius-lånet Filip Olsson.



– De spelar smart och får frispark nästan varje gång vi rör deras gubbar. Det är tufft för det känns knappt som att de hotar alls även fast vi går framåt med alla man, säger Olsson till Gefles Dagblad.



Vidare berättar Olsson om varför de förlorade dagens match.



– Det största problemet idag är förstås att vi släpper in ett så tidigt mål. Då vet dom att det bara är att backa hem.



I nästa match ställs Sandviken mot ett Varberg som har gått riktigt starkt under inledningen. Då tror Olsson att det blir en tuff tillställning.



– Det blir liknande matchbild absolut, men de är dessutom rätt så mycket bättre än Sundsvall och har många bra spelare, avslutar Olsson.