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Foto: Bildbyrån

FC Stockholm klart för Superettan

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Daniel Karimi
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FC Stockholm spelade 1–1 mot Gefle.
Det räckte för att säkra uppflyttningen från division 1 norra.
Nästa säsong spelar klubben i Superettan för första gången.

Foto: Bildbyrån

Nu är det klart. FC Stockholm är klart för Superettan efter 1–1 hemma mot Gefle i omgång 27.

Othmane Salama gav hemmalaget ledningen, innan Gefle kvitterade genom ett självmål.

Klubben bildades hösten 2010 under namnet FC Stockholm Internazionale och klättrade snabbt i seriesystemet. På sina första åtta år gick laget hela vägen från division 7 till division 2. De senaste åren har klubben varit nära att gå upp från division 1 norra, och nu har det äntligen lossnat.

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