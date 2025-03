FC Stockholm vill ta Östersunds plats: ”Vi är redo”

Östersunds FK kan tvingas dra sig ur Superettan.

I går bekräftade ÖFK:s ordförande att konkurs hotar.

FC Stockholm visar nu beredskap för att ta platsen – om den öppningen kommer

–Vi står redo att kliva in i Superettan och ta oss an denna utmaning med full kraft, säger sportchef Stefan Elfver till FotbollDirekt.

I slutet av november förra året kom beskedet om att Östersunds FK hade fått sin elitlicens godkänd inför 2025.

Fotbollförbundets licensnämnd hade sagt sitt och ett ÖFK under hård press kunde pusta ut.

Men särskilt lugnt har det inte varit och under gårdagen bekräftade klubbens ordförande Anders Cederberg att det är så illa att det kan sluta med konkurs.



Frågan är nu vad som händer om Östersund skulle tvingas avstå sin plats?



Det troliga scenariot visar sig vara att platsen inte tillsätts och att serien därmed kommer att spelas med 15 lag.

Det är en bild som under gårdagen bekräftades av förbundets tävlingsgrupp för både lokaltidningen Östersunds-Posten och Fotbollskanalen.

Gruppchef Axel Fägerhall har uttryckt sig så här:



”Om föreningen väljer att dra sig ur då är huvudregeln att den platsen inte tillsätts och då skulle superettan spelas med 15 lag under den här säsongen”.



”Vi har satt sista datumet till 1 mars, efter det är huvudregeln att man inte tillsätter den platsen. Sedan finns det vissa ventiler så det är inte helt omöjligt att det tillsätts en plats, men det är tävlingskommittén som får besluta om det. Anledningen är att det är praktiskt svårt att så tätt in på säsong tillsätta en plats, det påverkar ju inte bara superettan”.

”De som är först på den vakansordningen är FC Stockholm för de var bästa förlorande kvallag. Man tittar på totalen i kvalet och då rankas FC Stockholm högre än Lunds BK”.

När det kommer till hårdsatsande FCS, som nyligen har presenterat förre Dif-stjärnan Magnus Eriksson och som tränas av forne allsvenska mästartränaren Rikard Norling, står uppstickaren beredd att ta den 16:e platsen.



– Absolut. Det råder det ingen tvekan om, säger sportchef Stefan Elfver och betonar:

– FC Stockholm står redo att kliva in i Superettan och ta oss an denna utmaning med full kraft. Vi har förberett oss väl och ser fram emot möjligheten att bidra till en fulltalig och konkurrenskraftig serie – om chansen ges.