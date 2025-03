FD:s avslöjande bekräftat: Nordh klar för IK Brage

Nu är det officiellt.

Gustav Nordh lämnar Gif Sundsvall för IK Brage.

– Egenskaper som övertygade kommer passa oss väldigt bra, säger Brages sportchef Ola Lundin.

Nu har FotbollDirekts uppgifter bekräftats.

Gustav Nordh, 24, lämnar nu officiellt Gif Sundsvall och är klar för seriekonkurrenten IK Brage. Det handlar om ett tvåårskontrakt.



Sportchef Ola Lundin om nyförvärvet:

– Robin (chefsscout) har följt Gustav under flera år och han har legat med på våra scoutinglistor under en längre tid, men timingen har inte varit där förrän nu. Vi har känt att vi vill stärka konkurrensen och alternativen på kanterna, och nu blev det en bra matchning då det fanns en möjlighet att få hit Gustav. Vi får in en bra spelare som har sin allra största spets offensivt, och med egenskaper som vi är övertygade kommer passa oss väldigt bra, säger han på klubbens hemsida.

Yttern anslöt till Sundsvall inför fjolårssäsongen och imponerade trots lagets tuffa år, med fyra mål – ett av dem i kvalet mot FC Stockholm.



IK Brage skriver på sina sociala kanaler att Nordh går direkt in i dagens trupp i genrepet mot HTFF.



I fjol slutade Sundsvall och Brage på 13:e respektive åttonde plats i Superettan.