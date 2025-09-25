Gif-ikonerna lägger av: ”Då är det dags att sluta”

Tillsammans har de gjort nästan 500 matcher för Gif Sundsvall.

Nu meddelar Dennis Olsson och Pontus Engblom att ikonerna lägger av.

– Det är såklart ett väldigt svårt och tufft beslut att ta, säger Engblom.

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall får säga adjö till två legendarer när superettan-säsongen tar slut senare i höst. I dag, torsdag, meddelar ikonerna Dennis Olsson, 30, och Pontus Engblom, 33, att duon lägger skorna på hyllan.

– Det här beslutet har vuxit fram under en tid. Jag har haft problem med kroppen de senaste åren, i kombination med att jag inte presterat på den nivå jag vill. Därför känns det som att det här är rätt tillfälle för mig att sätta punkt, säger Olsson i ett uttalande.

Olsson är fostrad i klubben och har gjort totalt 267 matcher för klubben, var av över 100 i allsvenskan, sedan 2013.

– Att gå från att som liten stå på IP och titta på matcherna, till att få representera klubben i mitt hjärta under så många år, har varit fantastiskt, säger vänsterbacken och fortsätter:

– Jag vill rikta ett stort tack till alla supportrar, lagkamrater och alla personer i och runt klubben. Och sist men inte minst till Kristina och min familj, som stöttat mig i alla år.

Foto: Bildbyrån

”Dags att lämna över till nästa generation”

Pontus Engblom, som har en bakgrund inom klubbar som AIK, anslöt till Gif Sundsvall för första gången under 2011. Sedan dess har anfallaren gjort 220 matcher för klubben och noterats för 69 mål.

– Jag har alltid sagt att den dag jag känner att kroppen inte riktigt svarar, eller när jag inte presterar på den nivå jag vill och har gjort, då är det dags att sluta spela. Det är såklart ett väldigt svårt och tufft beslut att ta, men inget varar för evigt – och nu är det dags att lämna över till nästa generation, säger Engblom och tillägger:

– Nu ska jag njuta och maxa ur det sista ur tanken de sista matcherna. Och innan den sista minuten är spelad vill jag bara säga: Tack till Jessica och min familj för allt stöd och all värme i med- och motgång. Tack till alla mina lagkamrater och föreningen för alla underbara och roliga minnen. Tack till alla Giffare för passionen och för den ära och stolthet jag känt över att få representera Gif Sundsvall.