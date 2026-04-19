Gigovic målskytt för tredje matchen i rad – besegrade ÖFK

Helsingborgs IF har vunnit sin andra match för året.

Ervin Gigovic har gjort mål i samtliga tre matcher.

I dag skrevs siffrorna till 2-1 för HIF mot Östersunds FK.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Helsingborgs IF mot Östersunds FK i den tredje omgången av superettan 2026.

HIF, som inledde säsongen med en seger mot Öster för att veckan senare förlora mot nykomlingen Nordic United, hade hela nio spelare borta inför dagens match på Olympia.

Trots det inledde man bäst och tog ledningen med drygt fem minuter kvar av den första akten. Målskytt? Ervin Gigovic, för tredje matchen i rad.

Efter pausvilan behövde Max Larsson endast tre minuter på sig innan han utökade ledningen till 2-0. När 25 minuter återstod av tillställningen skulle dock ÖFK, genom Amar Begic, reducera och skapa nerv i matchen.

Stevie Grieves lag höll dock undan och säkrade sin andra seger på hemmaplan i år. Förlusten var Östersunds första i år.